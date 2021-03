Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brennender Papiercontainer - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Gestern, gegen 19.40 Uhr, wurde durch Unbekannte ein Papiercontainer auf einem Parkplatz in der Schönbrunnstraße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte das Feuer zeitnah löschen. An dem Container entstand ein Schaden von ca. 500,- EUR. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0070819/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell