Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einer verletzter Person

B88 Schwarzhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gegen 12.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B88 / L1027. Eine 73-jährige Renaultfahrerin beabsichtigte aus Richtung Schwarzhausen kommend auf die L1027 aufzufahren. Zu dieser Zeit befand sich eine 44-Jährige mit ihrem Renault gerade auf der B88 in Richtung Waltershausen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich die 44-Jährige leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000 EUR. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mb)

