Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Vormittag wurde ein 86 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall in der Königseer Straße verletzt. Der 86-Jährige war gegen 10.15 Uhr auf dem Radweg parallel zur Königseer Straße in Richtung Jesuborn unterwegs, als eine 35 Jahre alte Seat-Fahrerin vom Parkplatz eines dortigen Supermarktes auf die Königseer Straße einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, der 86-Jährige wurde anschließend medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell