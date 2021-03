Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Verkehrsunfall geflüchtete - Zeugen gesucht

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend kam es auf der N247 zu einem Verkehrsunfall, in dessen Anschluss ein Unfallbeteiligter flüchtete. Ein 46 Jahre alter Mann war gegen 18.00 Uhr mit seinem Audi von Schwabhausen kommend in Richtung Ohrdruf unterwegs, als ihm eine unbekannte Person mit einem Skoda älteren Baujahrs entgegen kam. Der Skoda scherte offenbar unvermittelt auf die Gegenfahrbahn aus, sodass der 46-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten, wodurch entsprechender Sachschaden am Audi entstand. Der oder die Unbekannte setzte anschließend die Fahrt in Richtung Gotha fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0069746/2021) zu melden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell