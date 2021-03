Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Lagerhalle - Zeugen gesucht

Dankmarshausen (Wartburgkreis) (ots)

Am 26.03.2021, im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 15.45 Uhr, haben Unbekannte einen Kompressor, ein Schweißgerät sowie einen Drehmomentschlüssel aus einer Lagerhalle am Rhäterweg gestohlen. Der oder die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Objekt und nahmen die Beute mit einem Wert im mittleren vierstelligen Bereich an sich. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0068892/2021) entgegen genommen. (fr)

