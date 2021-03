Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 17-Jähriger ohne Führerschein

Stregda (Stadt Eisenach) (ots)

Gestern, gegen 15.00 Uhr, geriet ein Renaultfahrer in der Straße 'Am Stadtweg' in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass für den Pkw aktuell kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Weiterhin handelte es sich bei dem Fahrer um einen 17-Jährigen, welcher nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten stellten die Kennzeichen und den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein. (mb)

