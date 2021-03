Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Besitz illegaler Drogen

Eisenach (ots)

Am Freitagabend wurde am Sportpark in Eisenach ein Fußgänger kontrolliert. Die Beamten fanden bei dem 40jährigen eine kleinere Menge illegaler Drogen auf, welche beschlagnahmt wurden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (cw)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell