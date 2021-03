Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs

Eisenach (ots)

Einer Polizeistreife war am späten Freitagabend in Eisenach ein Pkw VW aufgefallen. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21jährige Mann am Steuer gar keinen Führerschein besitzt und somit unerlaubt mit dem Fahrzeug im Eichrodter Weg unterwegs war. Die Fahrt war hiermit für den jungen Mann beendet und die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (cw)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell