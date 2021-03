Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol am Steuer

Ruhla (ots)

Am Freitagabend geriet ein 33jähriger Mann mit seinem Pkw Opel in der Bahnhofstraße in Ruhla in eine Polizeikontrolle. Die Beamten mussten feststellen, dass der Fahrer einen Atemalkoholwert von 0,75 Promille aufwies und somit nicht mehr fahrtauglich war. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Zudem wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (cw)

