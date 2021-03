Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit unter Jugendlichen endet mit Schlägerei

Geraberg (ots)

Ein Streit unter mehreren Jugendlichen am Samstagabend endete in der Nähe zum Bahnhof in einer Schlägerei, wobei ein 17- und ein 18-jähriger durch einen weiteren Jugendlichen geschlagen und hierbei im Gesicht verletzt wurden. Die genauen Hintergründe und Beteiligten werden durch die Polizei noch zu ermitteln sein. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell