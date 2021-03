Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: mehrere Autokennzeichen gestohlen

Arnstadt (ots)

Vermutlich im Laufe der Freitagnacht wurden in Arnstadt von mehreren geparkten Pkw die hinteren Kennzeichentafeln durch bislang Unbekannte gestohlen. So wurden gestohlene Kennzeichen von abgestellten Autos am Wollmarkt-Parkplatz, im Lohmühlenweg und an der Krummhoffmühle durch die überraschten Autobesitzer festgestellt und zur Anzeige gebracht. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell