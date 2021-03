Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Ferienhaus

Burgtonna / LK Gotha (ots)

In einem Waldstück bei Burgtonna brachen unbekannte Täter in den vergangenen drei Wochen in ein Ferienhaus ein. Sie verursachten dabei einen erheblichen Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von 1000 Euro und entwendeten einen Benzinrasenmäher im Wert von 500 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs geben können. Az 0068935/2021 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell