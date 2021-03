Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es an der Kreuzung Inselsbergstraße/B 88 zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Eine 52 Jahre alte Seat-Fahrerin war gegen 04.45 Uhr in der Inselsbergstraße in Richtung B 88 unterwegs und bog nach links Richtung Waltershausen ab. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 51-jährige Suzuki-Fahrerin die B 88 in Richtung Friedrichroda. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (fr)

