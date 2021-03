Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gartenlaube eingebrochen - Zeugen gesucht

Burgtonna (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum vom 01.02.2021 bis gestern Vormitttag, gegen 10.00 Uhr, wurde in die Hütte eines einzelnen Gartengrundstücks abseits von Burgtonna eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten ein Notstromaggregat, Werkzeug sowie eine Sitzgarnitur im Wert von insgesamt rund 1.300 Euro. Am Gebäude entstand entsprechender Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0067680/2021) entgegen. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell