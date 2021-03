Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum vom 24.03.2021, gegen 01:00 Uhr, bis gestern Vormittag, gegen 11.00 Uhr, sind Unbekannte in Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Güntherstraße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in den Kellerbereich des Gebäudes und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu drei Verschlägen. Aus einem der Kellerabteile wurde ein graues Rennrad der Marke Giant im Wert von rund 800 Euro entwendet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0067784/2021) entgegen genommen. (fr)

