Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall führt zu weiteren Strafanzeigen

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen gegen 08.30 Uhr beobachteten verschiedene Zeugen einen 36-Jährigen, welcher mit seinem Golf mehrere geparkte Pkw in der Ziddelstraße beschädigte und mutmaßlich im Begriff war sich unerlaubt vom Unfallort zu entfernen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Golffahrer feststellen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann 0,29 Promille in der Atemluft hatte. Ein Drogenschnelltest reagierte zudem positiv auf Amphetamin und Opiate. Bei weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Unfallverursacher offenbar unbefugt in Besitz der Fahrzeugschlüssel gekommen ist und über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizisten fertigten entsprechende Strafanzeigen. (mb)

