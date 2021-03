Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Zigarettenautomaten dank Spurensicherung aufgeklärt

Ilmenau (ots)

Im April letzten Jahres entwendeten Unbekannte einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Hauswand in der Oehrenstöcker Straße befestigt war. Die Täter brachten diesen anschließend in einen Keller in der Karl-Liebknecht-Straße und erbeuteten Zigaretten, sowie Münzgeld im Gesamtwert von etwa 400,- EUR. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 2500,- EUR geschätzt. Eine Anwohnerin fand den Automaten im Kellerbereich des Mehrfamilienhauses und informierte die Polizei An dem zurückgelassenen Zigarettenautomaten wurden durch Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau umfassende Spuren gesichert. Nach deren Auswertung durch das LKA Thüringen konnten zwei Täter ermittelt werden. Die beiden 30- und 43-Jährigen sitzen zwischenzeitlich bereits wegen anderer Delikte in einer Justizvollzugsanstalt ein. (mb)

