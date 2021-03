Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gullideckel entnommen und Verteilerkasten beschädigt - Zeugen gesucht

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 18.50 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen jungen Mann, welcher im Bereich der Erfurter Straße, Ecke Zimmerstraße einen Gullideckel aus der Fassung nahm. Anschließend warf der Mann den Gullideckel gegen einen Verteilerkasten und verursachte so Sachschaden in Höhe von ca. 300,- EUR. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Gullideckel wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückbringen und so eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer verhindern. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 20-25 Jahre alt - Ca. 1,80m groß, schlanke Statur - Schwarze kurze Haare - Bekleidet mit einem weißen Basecap, schwarzer Jacke, hellblauer Jeans, weißen Turnschuhen

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0066959/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell