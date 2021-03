Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern Vormittag wurden der Polizei zwei in der Straße Brühl nebeneinander abgestellte Fahrzeuge mit beschädigten Außenspiegeln gemeldet. Unbekannte hatten im Zeitraum von Montag, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 11.45 Uhr, jeweils den linken Außenspiegel eines Suzuki und eines Audi gewaltsam zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0066414/2021) zu melden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell