Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gartenlauben eingebrochen - Zeugen gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in mehrere Gartenlauben einer Gartenanlage am Eichlebener Weg eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu insgesamt vier Hütten, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen aber nichts. Es entstand entsprechender Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0066708/2021) entgegen. (fr)

