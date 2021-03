Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Farbschmierereien festgestellt - Zeugen gesucht

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Polizei über Farbschmierereien an einer Lärmschutzwand im Bereich der Autobahn, nahe des Radwegs Richtung Dornheim, informiert. Unbekannte brachten dort mit pinker Farbe verfassungsfeindliche Symbole mit rechtsextremen Bezug an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- EUR. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen (Bezugsnummer 0065445/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell