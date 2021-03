Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 18-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Ernstroda (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag hat sich eine 18 Jahre alte Moped-Fahrerin bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Friedrichrodaer Straße/Am Zipfel leichte Verletzungen zugezogen. Die 18-Jährige befuhr gegen 11.45 Uhr die Friedrichrodaer Straße aus Richtung Friedrichroda kommend, als eine 51 Jahre alte Hyundai-Fahrerin in der Straße Am Zipfel in Richtung Friedrichrodaer Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 18-Jährige leichte Verletzungen erlitt. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

