Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garageneinbruch - Zeugen gesucht

Tabarz (ots)

Im Zeitraum von vergangenem Freitag, 14.00 Uhr, bis gestern 14.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Garage in der Straße 'Am Burgholz' ein. Aus dem Inneren wurde ein E-Bike der Marke Cube im Wert von ca. 2100,- EUR entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0064589). (mb)

