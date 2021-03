Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt

Crawinkel (Landkreis Gotha), Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde auf der B88 bei mehr als 900 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Insgesamt überschritten 34 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100km/h. Der höchste Verstoß lag dabei bei 162km/h. Der betroffene Fahrzeugführer muss mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. In der Ortslage Ruhla wurde gestern im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 11.30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt, bei welcher 32 Fahrzeugführer gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h verstießen. Die höchste Überschreitung betrug 87km/h. (mb)

