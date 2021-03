Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin

Ilmenau (ots)

Gegen 05.15 Uhr verletzte sich eine 52-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Unterpörlitzer Straße. Die Frau befand sich zur Unfallzeit vorfahrtsberechtigt im Kreisverkehr. Ein 57-jähriger Toyotafahrer beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren und kollidierte dabei mit dem Fahrrad. In der Folge stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle, konnte aber später durch die Polizeibeamten ermittelt werden. Bei dem Mann wurde in der Atemluft eine Alkoholkonzentration von 0,27 Promille festgestellt, weswegen zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ob der Mann zur Unfallzeit tatsächlich unter Alkoholeinfluss stand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 750,- EUR. (mb)

