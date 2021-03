Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 59-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen hat sich ein 59 Jahre alter Mann bei einem Unfall auf einer Baustelle an der Neuen Hausener Straße schwere Verletzungen zugezogen. Der 59-Jährige verrichtete gegen 09.30 Uhr Arbeiten auf dem Dach des Gebäudes, als er aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Unfallermittlungen dauern an. (fr)

