Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Eisenach (ots)

Am Sonntag, gegen 23.40 Uhr, geriet ein 28-Jähriger in der Mühlhäuser Straße in eine Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten stellten dabei fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Der Mazdafahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizisten fertigten eine entsprechende Strafanzeige. (mb)

