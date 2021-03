Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Übernachtung im Polizeigewahrsam

Arnstadt (ots)

In den späten Abendstunden des 20.03.2021 kam es in der Triniusstraße in Arnstadt zu einem Polizeieinsatz auf Grund einer Familienstreitigkeit. Da sich der stark alkoholisierte Familienvater nicht beruhigen konnte, wurde ihm ein Platzverweis für Wohnung ausgesprochen. Gegen 02:45 Uhr erschien der unbelehrbare 35-Jährige wieder an seiner Wohnung, so dass es auf Grund neuerlicher Streitigkeiten einen weiteren Polizeieinsatz gab. Dieses Mal wurde der 35-Jährige in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion nach Ilmenau verbracht, wo er die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen sollte. Der junge Mann leistete bei seiner Gewahrsamnahme und der anschließenden Verbringung in die Zelle Widerstand gegen die Polizeibeamten, beschädigte zudem eine Anhaltekelle im Streifenwagen. Gegen den 35-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (dl)

