Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gestohlenes Fahrrad bei Kontrolle festgestellt

Arnstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei Rudolstadt im Bierweg in Arnstadt einen 24-jährigen Fahrradfahrer. Bei der Fahndungsabfrage zu seinem mitgeführten Mountainbike der Marke Spezialiced wurde bekannt, dass dieses im Dezember in Ilmenau gestohlen wurde und zur Fahndung ausgeschrieben ist. Da der junge Mann keinen Eigentumsnachweis für das Fahrrad vorweisen konnte, wurde das Mountainbike beschlagnahmt. Wie der Radfahrer in den Besitz des Fahrrades gelangt ist, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. (dl)

