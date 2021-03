Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ilmenau (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend gegen 20:40 Uhr in der Bücheloher Straße in Ilmenau den Fahrer eines Pkw BMW. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,58 Promille. Dem 56-jährigen BMW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest mit zur Dienststelle der PI Ilmenau genommen. Dieser ergab einen Wert von 0,52 Promille, so dass gegen den 56-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter berauchenden Mitteln gefertigt wurde. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell