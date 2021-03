Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entfernten Unbekannte gleich zwei Gullydeckel von der Fahrbahn der Reinhardsbrunner Straße und legten diese anschließend auf dem angrenzenden Gehweg ab. Zum jetzigen Zeitpunkt sind der Polizei in diesem Zusammenhang keinerlei Sachverhalte bekannt, bei denen Passanten oder andere Verkehrsteilnehmer durch die Tat geschädigt wurden. Personen, welche eventuell durch diese Tat in eine Gefahrensituation gebracht bzw. geschädigt wurden, werden ebenso wie Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen bzw. Hinweise zu dem oder den Täter(n) geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter der Angabe der Bezugsnummer (0063446) zu melden. (rak)

