Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht mit Folgen

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern gegen 15.45 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Straße "Am Berg", wie ein BMW-Fahrer beim Einparken einen abgeparkten PKW beschädigte und sich der Fahrer anschließend zu Fuß von der Unfallstelle entfernte. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Fahrer des 1er BMW ausfindig gemacht werden. Der Grund für sein Verschwinden von der Unfallstelle war schnell gefunden. Der 56jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem wurde ein Atemalkoholwert von 2,76 Promille festgestellt. Im Rahmen der Beweissicherung wurde der Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, in welchem er sich bezüglich mehrerer Straftaten verantworten muss. (rak).

