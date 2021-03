Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung und ohne Fahrerlaubnis, Festnahme wegen Haftbefehl

Gerstungen (ots)

Am Samstag ereignete sich in Gerstungen ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger polnischer Pkw-Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und ein entgegenkommender Pkw konnte eine Kollision nur durch Gefahrenbremsung und Ausweichen verhindern. Der polnische Fahrer touchierte anschießend mit seinem Pkw den Bordstein am rechten Fahrbahnrand, verlor die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Hauswand und kam anschließend zum Stillstand. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,59 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und auch ein Haftbefehl vorlag. Nach der erfolgten Blutentnahme wurde er deshalb zu einer Justizvollzugsanstalt verbracht. (anh)

