Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Eisenach (ots)

Am Samstag ereignete sich gg. 13:35 Uhr eine Verkkehrsunfall auf der B 84 zwischen Eisenach und dem Gewerbegebiet Kindel. Ein Pkw-Fahrer wollte 3 langsam fahrende Pkw's überholen. Als er in Höhe des zweiten Pkws war, zog deren Fahrerin ebenfalls nach links und wollte den vor ihr fahrenden Pkw überholen. Dabei übersah sie den bereits neben ihr befindlichen Pkw und es kam zur Kollision. In der Folge kam ein Pkw im Straßengraben zum Stillstand und der andere Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle 4 Fahrzeuginsassen der beiden Pkw's wurden hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. (anh)

