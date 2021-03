Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb, der mit Haftbefehl gesucht wurde

Eisenach (ots)

Am Freitag wurde die Polizei zur Identifizierung eines Ladendiebes in einen Einkaufsmarkt in Eisenach gerufen. Der Ladendieb war zunächst sehr unkooperativ. Nach der Feststellung seiner Identität wurde klar, warum er seine Personalien nicht angegeben wollte. Gegen den 19-jährigen Mann lag ein Haftbefehl vor. Der junge Mann bekommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl und muss seine Strafe in einer Justizvollzuganstalt absitzen. (anh)

