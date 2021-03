Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Alkoholeinwirkung

Mihla / Eisenach (ots)

Am Freitag wurde gg 14:30 Uhr ein Pkw in Mihla festgestellt, dessen Fahrer unter Einwirkung von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 59-jährigen Fahrer einen Wert von 0,90 Promille. Am Samstag konnte dann ein 27-jähriger Fahrradfahrer in Eisenach festgestellt werden, der einen Alkoholwert von über 2,3 Promille hatte. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und sie müssen sich nun wegen folgenloser Trunkenheitsfahrt verantworten. (anh)

