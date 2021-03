Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit vom Dienstag, 16.03.2021 bis Samstag, 20.03.2021 gewaltsam Zutritt zu zwei Kellern in einem Mehrfamilienhaus in der Schönbrunnstraße in Arnstadt verschafft. Hierzu wurden die Vorhängeschlösser der Keller mittels unbekanntem Tatwerkzeug beschädigt. Aus den Kellern wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Die Polizei sucht trotzdem Zeugen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0063203/2021 entgegen. (dl)

