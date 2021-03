Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Paketzusteller von Hund gebissen

Singen (ots)

Zu einer fahrlässigen Körperverletzung kam es am Samstagmittag in Singen. Während der Postzustellung durch einen Paketzusteller, gelang es einem Hund aus seinem Grundstück heraus zu rennen. Unvermittelt schnappte dieser zu und biss den Paketzusteller in den Unterarm. Durch den Biss wurde der 20-jährige Paketzusteller leicht verletzt. Hierzu erfolgte eine Behandlung im Klinikum. Bei dem Hund handelt es sich um einen 6-jährigen Mischlingsrüden. Die Ermittlungen durch die Polizeibeamten vor Ort ergaben, dass alle aktuell notwendigen Impfungen vorlagen. Dennoch wird gegen die Hundehalterin wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Das Veterinäramt wurde über den Sachverhalt unterrichtet.(rk)

