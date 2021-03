Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beunruhigte Laubenbesitzer

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von Montag den 15.03.2021, 18.00 Uhr bis Dienstag, den 16.03.2021, 14.30 Uhr verschafften sich der oder die unbekannte(n) Täter unbefugten Zutritt zu vier Gartenparzellen der Kleingartenanlage 1. Mai im Müllersweg. Dort gelang es dem oder den Täter(n) durch Aufhebeln der vorhandenen Vorhängeschlösser in insgesamt fünf Geräteschuppen einzudringen. Nach Angaben der betreffenden Gartenbesitzer wurde jedoch in keinem Fall fremdes Eigentum entwendet. An den angegriffenen Schuppen entstand jeweils geringer Sachschaden. Der Sachverhalt wurde aufgrund des beängstigten anzeigenden Gartenbesitzer erst heute bekannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter der Angabe der Bezugsnummer 0063016/2021 zu melden. (rak)

