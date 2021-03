Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter Fahrradfahrer

Apelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitag, den 19.03.2021 gegen 17.05 Uhr übersah eine 31jährige Seat-Fahrerin in der Straße "Gleichenblick" beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 67jährigen Fahrradfahrer. Die Unfallverursacherin befuhr die Ortschaft aus Richtung Wandersleben kommend und wollte in der Folge in die Straße "Burgenblick" einbiegen. Nach eigenen Angaben wurde die Verursacherin dabei durch die tiefstehende Sonne geblendet. Ein Zusammenstoß konnte aufgrund der eingeleiteten Gefahrenbremsungen beider Verkehrsteilnehmer noch rechtzeitig vermieden werden. Der Radfahrer kam jedoch aufgrund der Gefahrenbremsung zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die Verursacherin wurde eingeleitet.

