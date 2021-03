Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern gegen 16.30 Uhr ereignete sich in der Krusewitzstraße am Abzweig Siedelhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 71jähriger Taxi-Fahrer sein Dienstfahrzeug über eine dort befindliche Verkehrsinsel lenkte. Nach eigenen Angaben musste der Taxi-Fahrer einem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden PKW ausweichen. Das Fahrzeug des Entgegenkommenden konnte durch den Geschädigten nicht beschrieben werden. Der Unfallverursacher befuhr die Krusewitzstraße aus Richtung "Helioskreisel" kommend und entfernte sich ohne anzuhalten pflichtwidrig von der Unfallstelle in Richtung Dirk-Kollmar-Straße. Bei dem Unfall wurde ein Verkehrszeichen sowie das Taxi beschädigt. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter der Angabe der Bezugsnummer 0062686/2021 zu melden. (rak)

