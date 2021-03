Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, versuchten unbekannte Diebe in ein Kellerabteil eines Wohnhauses, Am Dornheimer Berg in Arnstadt, einzudringen. Im Zeitraum vom 04.02.2021 bis 19.03.2021, versuchten die Täter dabei ein Vorhängeschloss zum Kellerabteil gewaltsam zu öffnen, was aber misslang. Somit konnte aus dem Keller nichts entwendet werden. Obwohl die Tat möglichweise länger zurück liegt, bittet die Polizei dennoch Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter 03677/601124, unter Nennung der Bezugsnummer 0062815/2021, in Verbindung zu setzen.(rk)

