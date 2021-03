Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlaube zwei Mal heim gesucht - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Gleich zwei Mal hintereinander suchten unbekannte Diebe einen Garten in der Kleingartenanlage "Lärcheneck e.V." am Hangeberg in Ilmenau heim. Während die Täter beim erstenmal "nur" die Glasscheibe der Eingangstür der Gartenlaube beschädigten und wieder unverrichteter Dinge den Tatort verließen, entnahmen sie beim zweitenmal einen Kasten Bier und diverses Werkzeug aus der Gartenlaube. Zumindest die Tatzeit der zweite Tat lässt sich auf die Nacht vom Freitag zum Samstag eingrenzen. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, sich unter der Bezugsnummer 0062829/2021, telefonisch unter 03677/601124 in Verbindung zu setzen.(rk)

