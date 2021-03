Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchte Einbrüche in Lagerhallen - Zeugen gesucht

Lauterbach, Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Im Zeitraum von gestern Mittag bis heute Morgen haben Unbekannte versucht, in Lagerhallen von zwei Firmen in Lauterbach und Mihla einzubrechen. Zwischen 12.30 Uhr und 07.15 Uhr versuchten die Täter gewaltsam in die Lagerhalle einer Metallbaufirma an der Bergstraße in Lauterbach einzudringen, was jedoch misslang. Auch der Einbruchsversuch in einen Lagerraum einer Metallbaufirma an der Ziegeleistraße in Mihla zwischen 15.45 Uhr und 06.30 Uhr scheiterte. An beiden Objekten entstand entsprechender Sachschaden. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0062213/2021) entgegen genommen. (fr)

