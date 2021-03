Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis heute, 08.00 Uhr, wurden im Stadtgebiet Eisenach zwei Pkw entwendet. Es handelt sich zum einen um einen weißen Audi A6 Avant. Das Fahrzeug war in der Prellerstraße abgestellt. Auffällig an dem Wagen sind schwarze Außenspiegel, ein Panoramadach und ein 'Ischgl' Aufkleber am Heck. Zum anderen wurde ein schwarzer BMW X3 mit M-Paket, welcher in der Augustastraße geparkt war, entwendet. Der BMW fällt durch schwarze, matte Felgen und helle Lederinnenausstattung auf. Beide Fahrzeuge haben insgesamt einen Wert von ca. 50000,- EUR. Zeugen, welche im besagten Zeitraum an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Pkw machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0061960/2021). (mb)

