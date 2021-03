Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bus von der Fahrbahn abgekommen

Görbitzhausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am heutigen Nachmittag erhielt die Polizei kurz nach 14.30 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall am Ortseingang aus Richtung Hausen. Ein Linienbus kam in einer Kurve von der Straße ab und kollidierte mit einem Betonpodest. Der 59 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Eine 15-Jährige Mitfahrerin verletzte sich hingegen leicht. Der Bus war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Bergung kam es im Bereich zur Verkehrsbeeinträchtigungen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell