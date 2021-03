Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Korrektur: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht (OTS vom 17.03.2021)

Gotha (ots)

Am Dienstag gegen 09.00 Uhr wurde eine 83-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Lutherstraße verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es zwischen einem Transporter und der Seniorin zum Zusammenstoß. In der Folge kam die Dame zu Fall und musste zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 036921-781124 zu melden. (mb)

