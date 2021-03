Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen und Geschädigte nach Unfallflucht gesucht

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei Arnstadt-Ilmenau durch einen Zeugen über einen Pkw informiert, welcher auf einem Feld im Bereich der Thöreyer Landstraße abgestellt war. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass sich an dem Fahrzeug frische Unfallspuren befinden. Es handelt sich um einen schwarzen Ford Focus mit polnischem Kennzeichen. Die Ermittlungen zu möglichen Verkehrsunfällen, welche mit dem Pkw in Verbindung stehen, dauern derzeit an. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte, welche Angaben zu einer möglichen Unfallbeteiligung des Ford machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0060832/2021). (mb)

