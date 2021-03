Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Kellereinbruch gesucht

Gotha (ots)

Zwischen dem 16.03.2021, gegen 17.00 Uhr, bis gestern 07.15 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zugang zu mehreren Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Zach-Straße. Hieraus entwendeten die Täter u.a. ein E-Bike der Marke Prophete, Spielkonsolen mit Spielen und weitere technische Gegenstände. Der Gesamtwert beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 600 Euro. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 006071/2021) entgegengenommen. (db)

