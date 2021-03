Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw unter Einfluss berauschender Mittel geführt

Gräfenhain (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Nachmittag geriet ein 21-Jähriger Citroenfahrer in der Bahnhofstraße in eine Verkehrskontrolle. Mit dem Mann wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher ein positives Ergebnis auf Cannabis zeigte. Der Fahrzeugführer wurde zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und durfte seine Fahrt nicht weiter fortsetzen. Die Polizisten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (mb)

